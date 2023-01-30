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الإثنين، 30-01-2023 01:41 م

الاحتلال يشدد من اجراءاته على الحواجز العسكرية المحيطة بنابلس

ددد


الوكيل الإخباري - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، من إجراءاتها على الحواجز العسكرية المحيطة بنابلس.

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وأفادت مصادر لـ"وفــا"، بأن قوات الاحتلال أغلقت طريق المربعة غرب نابلس من جهة بلدة تل، وكما أغلقت حاجز صرة بين نابلس وقلقيلية صباحا ومنعت المركبات من المرور خلاله من كلا الاتجاهين، كما أغلقت الحاجز العسكري قرب مصنع الطنيب على شارع نابلس وطولكرم في ساعات الصباح في كلا الاتجاهين.


وأضافت أن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز "شافيه شمرون" العسكري شمال غرب نابلس، يقومون بتفتيش المركبات والتدقيق بهوياتهم الشخصية ما تسبب بأزمة خانقة في المكان. كما يقوم الجنود على حاجز بيت فوريك شرق نابلس بالتدقيق في هويات الفلسطينيين.


وتنتشر أعداد من المستوطنين على الطرقات المحيطة بنابلس، بين الفينة والأخرى، ويهاجمون مركبات الفلسطينيين التي تمر على الشوارع والمفترقات جنوب نابلس.

 

وفا


 




 

 


 

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