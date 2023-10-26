الجمعة 27-10-2023
الوكيل الاخباري

الأمن العام : تعاملنا مع عدد من مثيري الشغب في منطقة الرابية

الصفدي: إسرائيل بدأت للتو شن حرب برية على غزة

غزة: انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت

الحدود الجنوبية في لبنان تشهد تصعيداً خطيراً

الأردن يطلب التصويت على مشروع قرار أممي بشأن غزة

بيان صادر عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

قصف عنيف على غزة وانقطاع تام للاتصالات

عجلون: مطالب شبابية بتنفيذ مشاريع تنموية تسهم بالتشغيل

نقابة الصحفيين تدعو الزملاء للمشاركة بفعاليتها تجاه الأشقاء في غزة

ماكرون يطالب بـ هدنة إنسانية في غزة

عاجل

قصف عنيف على غزة وانقطاع تام للاتصالات

الخميس، 26-10-2023 07:47 ص

الاحتلال يشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة

ط


الوكيل الاخباري - شنت طائرات ومدفعية الاحتلال، فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر، بأن طائرات الاحتلال استهدفت منطقة دوار أبو الجديان في مشروع بيت لاهيا شمال غزة بعدة صواريخ، ومحيط مسجد الهدى مقابل مدينة الشيخ زايد.

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية عدة غارات في منطقة اللبابيدي وطموس ومقبرة الشيخ رضوان بمدينة غزة، إضافة إلى غارات في حي النصر غرب مدينة غزة.

وجنوبا، أصيب ثلاثة أطفال أشقاء بجروح متفاوتة إثر قصف الاحتلال منزلهم في مدينة خان يونس.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
653c071a9a6f0

الصفدي: إسرائيل بدأت للتو شن حرب برية على غزة

375573_73_1698423473

الجيش الإسرائيلي ينفذ الآن هجوما ضخما غير مسبوق على قطاع غزة

653beb914c59b740d95834ac

الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة جديدة لقتلاه منذ بدء عملية طوفان الأقصى

1698427907-1219357182

5 إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

27077e1c4ecf62633165390baebfe5f8

الاحتلال يعتدي على فلسطيني ويستولي على مركبته شرق بيت لحم

غزة

غزة: انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت

أخبار متعلقة
9JWBA

قصف مدفعي إسرائيلي شرق خان يونس

ط

استهداف مركبة إسعاف وإصابة 4 من طاقمها في غزة

0

عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة إسرائيلية جديدة بغزة

قصف-عنيف-ومتواصل-على-بلدة-بيت-حانون

قصف عنيف ومتواصل على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة

8

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 313 شهيدا و1990 جريحا (تحديث)

ووو

إصابة صياد برصاص بحرية الاحتلال في رفح