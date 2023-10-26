الاحتلال يشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة

الوكيل الاخباري -

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شنت طائرات ومدفعية الاحتلال، فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة.وأفادت مصادر، بأن طائرات الاحتلال استهدفت منطقة دوار أبو الجديان في مشروع بيت لاهيا شمال غزة بعدة صواريخ، ومحيط مسجد الهدى مقابل مدينة الشيخ زايد.كما شنت طائرات الاحتلال الحربية عدة غارات في منطقة اللبابيدي وطموس ومقبرة الشيخ رضوان بمدينة غزة، إضافة إلى غارات في حي النصر غرب مدينة غزة.وجنوبا، أصيب ثلاثة أطفال أشقاء بجروح متفاوتة إثر قصف الاحتلال منزلهم في مدينة خان يونس.كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.