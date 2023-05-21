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الأحد، 21-05-2023 01:42 م

الاحتلال يصادق على مشاريع لتهويد القدس والعبث بتاريخها الإسلامي

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الوكيل الاخباري - عقدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأحد، داخل أنفاق حائط البراق في مدينة القدس المحتلة للمرة الثانية بعد اجتماع عام 2017 بقيادة ما تسمى "وزارة القدس" في الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.

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ويهدف الاجتماع، بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، إلى لمصادقة على عدد كبير من مشاريع التهويد في المدينة المقدسة في الذكرى السادسة والخمسين لاحتلال المدينة.


وأشارت الإذاعة إلى أن الاجتماع يتضمن الموافقة على صرف موازنات مالية ضخمة لتطوير مشروع ما يسمى "الحوض المقدس" الذي يعد أكبر عملية عبث بالتاريخ الإسلامي العربي الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة.


بترا


 




 

 


 

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