الاحتلال يصيب شابا ويعتقل فتى في حوسان غرب بيت لحم

الوكيل الإخباري-أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقل فتى، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت في قرية حوسان غرب بيت لحم.

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وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين لـ"وفا"، بأن المواجهات اندلعت في منطقة "الشرفا" على مدخل القرية الشرقي، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة شاب يبلغ من العمر 18 عاما برصاصة في الفخذ، نقل إثرها للمستشفى.



وأضاف سباتين أن جنود الاحتلال اعتقلوا الفتى محمد جمال حمامرة (16 عاما).

وفا