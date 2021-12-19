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الأحد، 19-12-2021 12:42 م

إخلاء مدرستين في تل غرب نابلس

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الوكيل الإخباري-خلت مديرية التربية والتعليم، ظهر اليوم الأحد، مدرستين في قرية تل غرب نابلس، عقب اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفاد مدير التربية والتعليم في نابلس طارق علاونة لـ"وفا"، أنه تم إخلاء مدرستي "روحي الهندي الأساسية"، و"ذكور تل الثانوية"، وذلك إثر محاولة قوات الاحتلال استفزاز الطلبة، الأمر الذي استدعى اخلاءهم، حفاظا على سلامتهم.


وأفاد رئيس المجلس القروي منذر اشتية لـ"وفا"، بأن مواجهات اندلعت بعد إخلاء المدارس، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.


وفا

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