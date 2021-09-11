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السبت، 11-09-2021 10:27 ص

الاحتلال يعتقل ثلاثة أسرى محررين من يعبد جنوب جنين

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الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة أسرى محررين من جنين.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسرى المحررين: مجد أحمد بعجاوي، وأمجد جابر حمارشة، وأسعد عصام قنيري، عقب دهم منازل ذويهم في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال فجرت بوابة منزل عائلة الأسير الفلسطيني بعجاوي، واستولت على 7 أجهزة هواتف خلوية تخص أفراد عائلته.

كما داهمت تلك القوات فجرا، منزل الشاب الفلسطيني وحيد محمد عبد الله انفيعات في يعبد، واعتقلته، ثم أفرجت عنه بعد استجوابه.

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المصدر: وفا

 

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