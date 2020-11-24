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الثلاثاء، 24-11-2020 08:56 ص

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من جنين ويصيب عمالا بحالات اختناق

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، شاباً فلسطينيا من مدينة جنين على حاجز عسكري، وأصيب عدد من العمال، بحالات اختناق غرب جنين.

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وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور أن قوات الإحتلال اعتقلت الشاب الفلسطيني طارق زياد الجمال أثناء مروره على حاجز دوتان بالقرب من يعبد.


وأصيب مساء أمس عدد من العمال، بحالات اختناق بعد إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية عليهم، بالقرب من جدار الضم المقام فوق أراضي قرية رمانة


واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سيلة الظهر، وبلدتي قباطية ومسلية وشنت حملة تمشيط واسعة.


 




 

 


 

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