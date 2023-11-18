قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من طوباس

الوكيل الاخباري-

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اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم السبت، مواطنين فلسطينيين من مدينة طوباس خلال اقتحامها.وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين الفلسطينيين فواز ومثقال أبو دواس للضغط على نجليهما المطلوبين لتسليم نفسيهما، علما أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت المواطنين الفلسطينيين المذكورين أكثر من مرة سابقا خلال الاقتحامات المتكررة للمدينة وكانت تفرج عنهما لاحقا.يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس، بعد منتصف الليلة، ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، وخلال ذلك استشهد الشاب عمر خضر شحروري، بالإضافة إلى إصابة شابين آخرين.