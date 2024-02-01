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الخميس، 01-02-2024 09:49 ص

الاحتلال يعتقل 28 فلسطينيا من بيت لحم

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الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 28 فلسطينيا من محافظة بيت لحم.

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وأفاد مصدر أمني لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 27 فلسطينيا من قرية حوسان، وهم: محمد طارق شوشة وشقيقه قصي، وياسر سباتين، ومحمد جميل حمامرة، وتيسير زعول، وسامي شوشة وابنه محمد، وزكي تيسير زعول، وأحمد زعول، وإسماعيل زعول، ومحمد نشأت حمامرة، ومحمد محمود حمامرة ووالده، وإدريس شوشة وابنه رائد، ومحمد نمر سباتين وابناه ميراس وأمير، ومحمود نعيم حمامرة، وعماد يحيى حمامرة، وحمزة يوسف زعول، ومحمد رائد حمامرة، وعبد الرحمن سفيان سباتين، ومحمد عاطف حمامرة، ومحمد باسم حمامرة وشقيقه أحمد، ورايان يوسف سباتين.


وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطيني إبراهيم علي صباح من بلدة تقوع، وسلمت الفلسطيني محمود عماد عابدة من بلدة الدوحة بلاغا لمراجعة مخابراتها.


 




 

 


 

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