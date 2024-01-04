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الخميس، 04-01-2024 03:58 م

الاحتلال يحرق مركبة ويعطب كاميرات مراقبة في نحالين غرب بيت لحم

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الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة نحالين غرب بيت لحم، وأحرقت مركبة، وأعطبت كاميرات مراقبة.

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وأفادت بلدية نحالين لمراسلة "وفا" ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وتمركزت على المدخل الشمالي في منطقة واد سالم، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، وشرعت بتفتيش الأراضي الزراعية، وأجبرت المواطنين الفلسطينيين عبيدة إبراهيم شكارنة، ومحمد سواد على مغادرة أرضيهما، فيما استولت على جرار زراعي يعود للمواطن الفلسطيني علي شكارنة.


وأضافت البلدية، أن قوات الاحتلال أحرقت مركبة، ودمرت لوحات شمسية، وأعطبت كاميرات مراقبة تعود للمواطن الفلسطيني معتز نجاجرة.


 




 

 


 

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