الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين بينهم طالب من القدس

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 3 فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة، بينهم طالب مدرسة.

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وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطينيين عبادة نضال دنديس، ومحمود دنديس، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما في حي واد قدوم من سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة الرشيدية بالقدس، وألقت القنابل الصوتية صوب مجموعة من الطلبة، ولاحقتهم، واعتدت عليهم بالضرب، واعتقلت طالبا لم تعرف هويته بعد، يبلغ من العمر (18 عاما).



وفا

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