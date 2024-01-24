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الأربعاء، 24-01-2024 11:16 ص

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من رام الله

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الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة، بينهم أم ونجلها.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون شمال رام الله، واعتقلت الفلسطينية دنيا أبو شريف ونجلها محمد جمال أبو شريف (33 عاما)، بعد مداهمة منزلهما، وتفتيشه.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطيني عرب نزار جمال يوسف من قرية الجانية غرب رام الله، بعد الاعتداء عليه بالضرب، على حاجز طيار نصبه الاحتلال عند مدخل قرية رأس كركر شمال غرب رام الله، ولا تتوفر معلومات عن حالته الصحية حتى اللحظة.


 




 

 


 

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