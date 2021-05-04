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الثلاثاء، 04-05-2021 02:51 م

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويعتدي على آخر بالضرب في الخليل

ح
تعبيرية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 3 مواطنين واعتدت على آخر بالضرب في محافظة الخليل.

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وأفادت مصادر أمنية فلسطينية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين همام عمر الزبانية من بلدة ترقوميا، وعمر علي الحيح من بلدة صوريف، عقب دهم منزليهما وتفتيشهما. 


وقال الناشط الاعلامي الفلسطيني،  محمد عوض، إن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب الجامعي راشد موسى عادل الصليبي ( 24 عاما)، بعد تفتيش منزل ذويه في بلدة بيت أمر شمالا، والعبث بمحتوياته.


كما اعتدت قوات الاحتلال على المواطن أيسر الأطرش بالضرب، وحطمت زجاج مركبته في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

 

المصدر : وفا 

 

 




 

 


 

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