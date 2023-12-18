الإثنين 18-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الحوثيون: منعنا اليوم سفينتين من الإبحار إلى إسرائيل

كم بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم ؟

مقتل جندي خامس من جيش الاحتلال في معارك غزة اليوم

"القسام" في رسالة مبهمة إلى جيش الاحتلال: وصلتم متأخرين

بيان هام من الضمان الاجتماعي للأردنيين

الخصاونة: القطاع السياحي تأثر بشكل واضح بحرب غزة

إصابة اسرائيلية بإطلاق نار على سيارة قرب بلدة عطيرت وسط الضفة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

هآرتس تكشف أوضاع محتجزين فلسطينيين لدى جيش الاحتلال بقطاع غزة

الصفدي الغاضب يرفع جلسة النواب احتجاجا على غياب وزراء ومسؤولين - فيديو

عاجل

"القسام" في رسالة مبهمة إلى جيش الاحتلال: وصلتم متأخرين

الإثنين، 18-12-2023 12:20 م

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

اعتقالات (2).jpg-a3dbfe2e-029d-4fc1-bf89-8e62034794b8.jpg-a9611de0-4dac-47cf-ae66-6ab7e0ed69af.jpg-3e682fcf-1fbe-424b-9a0f-0ccab79e8d1e


الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم الإثنين، 34 مواطنا فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، بينهم 3 نساء، وأسير محرر.

اضافة اعلان


فمن محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت كلا من: فواز علاوي حسن علاوي (43 عاما)، ومعاذ هشام أبو جمعة (24 عاما)، وصهيب أحمد عثمان (23 عاما)، ومحمد عبيدة جودت (19 عاما)، وصالح ياسر سحويل (27 عاما)، وعبود باسم البرق (19 عاما)، وعبد الله محمود البرق (19 عاما)، ورامي نافذ البرق، ووائل نافذ البرق، وليث عباس أبو جمعة، وخالد عبد السلام شكري (26 عاما) والأسير المحرر وديع عباس أبو جمعة من قرية عبوين شمال غرب رام الله، والشاب يوسف وليم يوسف بدر (20 عاما) من قرية بيت لقيا غرب رام الله، فيما اعتقلت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال "مستعربون"، الشاب أمير دولة من مخيم الأمعري جنوب مدينة البيرة.


وفي القدس، اعتقل الاحتلال بهاء سعيد أبو طير من بلدة أم طوبا بالقدس المحتلة، كما اقتحم بلدة أبو ديس واعتقل كلا من: عامر بحر، وفؤاد بدر، ومشير حلبية، ومحمود جاموس، وحماد عليان.


ومن الخليل، اعتقلت كلا من: عبد الرحيم محمد أبو أسعد، ومراد نادر طميزة، وإسحق إبراهيم أبو أسعد من بلدة إذنا غرب الخليل، وأحمد عايش عوض من بلدة يطا جنوبا.


ومن طولكرم، اقتحمت ضاحية شويكة شمالا، واعتقلت الطالب الجامعي عبيدة ناصر جالولي، واعتقلت المواطنة مها ناصر، وابنة شقيقها الفتاة سنة الله إياد ناصر، للضغط على شقيقها إياد، لتسليم نفسه.


ومن قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جيوس شرق قلقيلية، وأصابت شابا ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه وإسعافه، قبل أن تعتقله في وقت لاحق.


ومن طوباس، اعتقل الاحتلال الشابين وجدي يونس غنام، وأحمد صقر غنام، من بلدة عقابا، شمالا.


ومن بيت لحم، اعتقلت تلك القوات الشاب بهاء إسماعيل منصور (25 عاما)، ورئيس نادي شباب عايدة، الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان منذر عميرة (50 عاما) من مخيم عايدة، شمال بيت لحم.


ومن أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الشابة نفيسة راشد الزربا (30 عاما) من حي العرب.


يشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر بلغت أكثر من (4575)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.


علمًا أنّه وفي الآونة الأخيرة، تركز قوات الاحتلال على عمليات التحقيق الميداني، حيث تقوم باعتقال العديد من المواطنين الفلسطينيين، بهدف التحقيق معهم ميدانيًا، ثم تفرج عنهم لاحقًا، بعد أن تنفذ عمليات تنكيل وتعذيب بحقهم.


يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن ثم الإفراج عنهم لاحقا.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
65749e8a076ab

مقتل جندي خامس من جيش الاحتلال في معارك غزة اليوم

1702894077-1687249162

مستعمرون يهاجمون مركبات الفلسطينيين ويطلقون النار شمال غرب رام الله

القسام44

"القسام" في رسالة مبهمة إلى جيش الاحتلال: وصلتم متأخرين

1220231861726693251481

الاحتلال يقتحم قرية شقبا غرب رام الله

412240759_699980005605762_4990131430032393322_n

إصابة اسرائيلية بإطلاق نار على سيارة قرب بلدة عطيرت وسط الضفة

88

هآرتس تكشف أوضاع محتجزين فلسطينيين لدى جيش الاحتلال بقطاع غزة

أخبار متعلقة
aqabat-gaber

3160 أسيرا فلسطينيا بالضفة منذ بدء الحرب

lwhys

الاحتلال يقتحم مدينة طوباس

b14e49e764dea4bee01f72043d9afc947

فيديو- الاحتلال يقتحم مخيم الدهيشة بالضفة وينفذ حملة اعتقالات

الاحتلال-_-كلمة-الأردن-

اعتقال 38 فلسطينيا في الضفة الغربية فجر اليوم الاثنين

1020239142246513600865

استشهاد أسير فلسطيني في سجن النقب

ب

عباس يدعو الرئيس الأمريكي إلى التدخل الفوري لوقف الإبادة الجماعية