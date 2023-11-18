الأحد 19-11-2023
الوكيل الاخباري
 

فيديو - مدفعية الاحتلال تستهدف قسم الأطفال بمستشفى كمال عدوان

عباس يدعو الرئيس الأمريكي إلى التدخل الفوري لوقف الإبادة الجماعية

15 شهيدا بقصف إسرائيلي على منزل بمخيم البريج

الصفدي يبدأ غدا جولة وزارية لعدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن

غالانت: انتقلنا للمرحلة الثانية من العملية البرية في غزة

نتنياهو: لا توجد حاليا صفقة لتبادل الأسرى

وزير الخارجية: وجود حماس يعود لوجود احتلال ينكر على الفلسطينيين حقهم

قائد بجيش الاحتلال: الهجوم على مستشفى الشفاء استعراض للقوة

الأزمات: الخطة الوطنية للأحوال الجوية تشمل استخدام مدارس ومساجد كمراكز إيواء

جيش الاحتلال: نخوض قتالا ضاريا مع القسام بحي الزيتون وجباليا

عاجل

مدفعية الاحتلال تستهدف قسم الأطفال بمستشفى كمال عدوان

السبت، 18-11-2023 11:49 م

عباس يدعو الرئيس الأمريكي إلى التدخل الفوري لوقف الإبادة الجماعية

ب


الوكيل الاخباري - دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى التدخل الفوري لوقف الكارثة الإنسانية والإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

اضافة اعلان


وقال الرئيس في كلمة متلفزة بثها تلفزيون فلسطين الرسمي مساء السبت إن "بايدن الذي يتحمل دون غيره مسؤولية خاصة لما له من مكانة دولية وتأثير كبير على سلطات الاحتلال، يجب أن يتدخل فورا لوقف العدوان وتقديم الإغاثة لشعبنا المحاصر في قطاع غزة، كذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين المتواصل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس والتي تنذر بانفجار وشيك".
وأكد أن الشعب الفلسطيني يستحق أن يعيش على أرضه وفي وطنه بحرية وكرامة، مشددا على أنه سيبقى صامدا حتى ينال حقوقه المشروعة في الاستقلال والدولة بعاصمتها القدس.


وصرح عباس بأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير يفوق طاقة البشر، متسائلا "ماذا تنتظر أمريكا أمام ما يجري من إبادة جماعية لأبناء شعبنا في قطاع غزة؟"


وتابع قائلا: "ألا يكفي ما سفك من دماء الأطفال والنساء والشيوخ حتى تصحو ضمائر العالم؟".


وأردف بالقول: "الرئيس بايدن، أدعوكم بكل صفاتكم الرسمية والإنسانية بأن توقفوا هذه الكارثة الإنسانية، بل هذه الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا الأبرياء، والتي لن يبرئ التاريخ أحدا منها، وتقديم الإغاثة لشعبنا المحاصر في قطاع غزة.. لابد من وقف هذه الحرب فورا.. كيف تكون حرب الإبادة هذه دفاعا عن النفس؟ إنها في الحقيقة جرائم حرب تستوجب العقاب".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ر

فيديو - مدفعية الاحتلال تستهدف قسم الأطفال بمستشفى كمال عدوان

ر

15 شهيدا بقصف إسرائيلي على منزل بمخيم البريج

ف

غالانت: انتقلنا للمرحلة الثانية من العملية البرية في غزة

ز

نتنياهو: لا توجد حاليا صفقة لتبادل الأسرى

ب

قائد بجيش الاحتلال: الهجوم على مستشفى الشفاء استعراض للقوة

دد

جيش الاحتلال: نخوض قتالا ضاريا مع القسام بحي الزيتون وجباليا

أخبار متعلقة
2

عقب عملية إطلاق النار.. الاحتلال يغلق مداخل بيت لحم ويداهم الخليل - فيديو

ررر

الرئيس الفلسطيني يرفض أي مساع لتهجير أهالي غزة

احتلال 9

الاحتلال يعتقل 50 فلسطينيا بالضفة الغربية

99

فيديو - شهيد وخمسة جرحى بقصف مسجد في مخيم جنين

ر

الصحة العالمية تبدي قلقها من التحذير بإخلاء مستشفى القدس

تنزيل (3)

الاحتلال يعتقل مقدسيا من صور باهر