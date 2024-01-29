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الإثنين، 29-01-2024 12:57 م

الاحتلال يعدم طفلا في تقوع جنوب شرق بيت لحم

كك


الوكيل الاخباري - أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، طفلا، عقب إطلاق وابل من الرصاص الحي صوبه، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

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وأفادت مصادر أمنية ومدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح لـــــ"وفا"، باستشهاد الطفل راني ياسر خلف الشاعر (16 عاما)، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي، خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة خربة الدير، دون أن تسمح قوات الاحتلال لطواقم الإسعاف بالوصول إليه.


وأشارت إلى أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، خلال المواجهات.


وأغلقت قوات الاحتلال مداخل تقوع كافة، وسيرت آلياتها في أحياء وشوارع البلدة.


 




 

 


 

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