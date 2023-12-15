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الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 15-12-2023 11:09 م

الاحتلال يُعلن قتل 3 رهائن بالخطأ خلال عملية بالشجاعية

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الوكيل الاخباري - قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن 3 رهائن إسرائيليين في غزة تم تحديدهم عن طريق الخطأ على أنهم يشكلون تهديدًا وتم قتلهم بالرصاص.

وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري: “خلال القتال في الشجاعية (شمال غزة)، حدد الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ ثلاث رهائن إسرائيليين على أنهم يشكلون تهديدا. ونتيجة لذلك، أطلق الجنود النار باتجاههم، ما أدى إلى مقتلهم".

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