الاحتلال يُعلن قتل 3 رهائن بالخطأ خلال عملية بالشجاعية

الوكيل الاخباري - قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن 3 رهائن إسرائيليين في غزة تم تحديدهم عن طريق الخطأ على أنهم يشكلون تهديدًا وتم قتلهم بالرصاص.



وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري: “خلال القتال في الشجاعية (شمال غزة)، حدد الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ ثلاث رهائن إسرائيليين على أنهم يشكلون تهديدا. ونتيجة لذلك، أطلق الجنود النار باتجاههم، ما أدى إلى مقتلهم".

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