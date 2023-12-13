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الأربعاء، 13-12-2023 12:31 م

الاحتلال يعيد اعتقال مهندس أردني في نابلس

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الوكيل الاخباري - أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الأسير الأردني المهندس عبد الله الزيتاوي مساء أمس، بعد أن دهمت منزله في مدينة نابلس بالضفة الغربية حيث يقيم.

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وكان قد تم إطلاق سراح الزيتاوي في العام الماضي 2022، بعد أن أمضى فترة حكم بالسجن لمدة 7 سنوات في السجون الإسرائيلية بتهمة مقاومة الاحتلال.


وحمّل فادي فرح، الأسير المحرر ومقرر اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين، السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسير الزيتاوي، الذي يُعَدُّ عضوًا في نقابة المهندسين الأردنيين.


وأشار إلى تفاقم معاناة الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال، مؤكدًا في حديثه للجزيرة نت أنهم يتعرضون للتنكيل والضرب والاعتداء الممنهج منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


 




 

 


 

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