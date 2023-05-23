الاحتلال يفجر منزل ذوي الشهيد معتز الخواجا في بلدة نعلين

الوكيل الإخباري - فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منزل ذوي الشهيد معتز الخواجا في بلدة نعلين، شمال غرب رام الله.

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ويقع منزل ذوي الشهيد الخواجا في الطابق الثاني من بناية سكنية مكونة من اربعة طوابق، وتبلغ مساحته نحو 120 مترا مربعا، ويأوي خمسة أفراد.



وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بنحو 50 آلية عسكرية، قد اقتحمت نعلين في ساعة متأخرة من الليلة الماضي، وحاصرت منزل ذوي الشهيد الخواجا، وعددا من المنازل المجاورة له.



وأجبر جنود الاحتلال ذوي الشهيد الخواجا، وأصحاب المنازل المجاورة له على مغادرتها، قبل عملية تفجير المنزل.



واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي انتشرت في عدة احياء من البلدة، خاصة الحي الشرقي، واطلقت الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاههم، ما ادى الى إصابة مواطنين بجروح في اليد والكتف.



واستشهد الخواجا في التاسع من آذار/ مارس الماضي، برصاص الشرطة الإسرائيلية، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار في تل أبيب أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه.

وفا