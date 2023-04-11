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الثلاثاء، 11-04-2023 08:28 ص

الاحتلال يفرض اجراءات مشددة في القدس القديمة وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

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الوكيل الإخباري - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إجراءاتها العسكرية في القدس القديمة، ومنعت الشبان من دخول المسجد الأقصى وتأدية صلاة الفجر فيه، فيما اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد، في سادس أيام عيد الفصح اليهودي.

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ونفذ المستوطنون اقتحاماتهم على شكل مجموعات للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال التي ابعدت المصلين الفلسطينيين عن مسار اقتحامات المستوطنين، كما اقتحمت قوات الاحتلال سطح المصلى القبلي.


وأفادت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في ساحات الأقصى، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.


ووصلت أعداد مجموعات المستوطنين التي اقتحمت المسجد الأقصى، أمس الإثنين، 23 مجموعة تضم 1531 مستوطنا، بينما اقتحم الأحد الماضي 912 مستوطنا الأقصى، وبلغت حصيلة الاقتحامات باليومين الأخيرين 2449.


وقبيل الاقتحامات نشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات الأقصى وعند أبوابه، تمهيدا لاقتحامات المستوطنين.

 

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