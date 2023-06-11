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الأحد، 11-06-2023 02:13 م

الاحتلال يقتحم الموقع الأثري في سبسطية

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الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال غرب مدينة نابلس، في الوقت الذي اعتقلت فيه 11 فلسطينيا من مواقع مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

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وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت الموقع الأثري في البلدة، وأجرت أعمال مسح في محيط المنطقة لأغراض احتلالية.


يذكر أن قوات الاحتلال تحاول فرض أمر واقع بالاستيلاء على الموقع الأثري، حيث رصدت حكومة الاحتلال أخيرا، مبلغ 32 مليون شيقل (10 مليون دولار) لتهويد الموقع الأثري لصالح المستوطنين المتطرفين.

 

بترا

 




 

 


 

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