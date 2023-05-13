السبت 13-05-2023
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السبت، 13-05-2023 03:04 م

5 إصابات بينهم 3 أطفال إثر تجدد غارات الاحتلال على غزة

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الوكيل الإخباري- أصيب خمسة مواطنين فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، اليوم السبت، في تجدّد غارات طائرات الاحتلال الحربية على عدة مناطق في قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي.

وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال استهدفت أرضا زراعية في محيط الخزندار، خلف مسجد معاذ بن جبل شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة مواطنين بجروح، نقلا على اثرها إلى مستشفى الاندونيسي شمال القطاع، لتلقي العلاج، حيث وصفت حالتهما بالمستقرة.

وفي رفح جنوب القطاع، أصيب ثلاثة أطفال بشظايا صواريخ أثناء لهوهم أمام البيت، فيما أكدت مصادر طبية أن بعض الحالات حالتها حرجة، نتيجة بتر أحد أطراف الأطفال. 

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