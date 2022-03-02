الاحتلال يقتحم حوسان ويحتجز عددا من المواطنين الفلسطينيين

الوكيل الإخباري-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قرية حوسان، غرب بيت لحم، وداهمت عدة منازل فيها واحتجزت قاطنيها.

اضافة اعلان



وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل في قرية حوسان واحتجزت 15 مواطنا في العراء واخضعتهم لتحقيق قاسٍ، وهددتهم بسحب تصاريح العمل، بادعاء إلقاء الشبان الحجارة على مركبات المستوطنين، قبل أن يتم إطلاق سراحهم.



يذكر أن قرية حوسان تتعرض إلى مضايقات متكررة من قبل الاحتلال، يتخللها اغلاق مداخلها والانتشار الوسع لجنودها في الأحياء وعلى المفترقات وتنغيص حياة المواطنين الفلسطينيين وملاحقة الفتية والشبان.



وفا

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



