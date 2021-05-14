الجمعة 14-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

قيادي بـ ' الجهاد' : ستنتهي هذه الجولة قريباً بصمود المقاومة

الاحتلال رفض مقترح روسي للتهدئة برعاية مصرية

الاحتلال يقصف ميناء الصيادين في غزة

صفارات الإنذار تدوي الآن في كريات ملاخي

قيادي حمساوي : حذرنا الاحتلال من مغبة ارتكاب حماقة

الأمن : تعاملنا بالقوة لمن دخلوا مزارع في الشونة

كتائب القسام تعلن استهداف مصنع كيماويات بطائرة شهاب

الأردنيون وقفة رجل واحد عند حدود الكرامة تلبية لنداء فلسطين- صور و فيديو

المقاومة تكسر شوكة الاحتلال بضربات قاسية

الفلسطينيون يتدفقون إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة - فيديو

الجمعة، 14-05-2021 03:24 م

الاحتلال يقصف ميناء الصيادين في غزة

من
ميناء غزة


الوكيل الإخباري- قصفت طائرات الاحتلال الحربية، بأكثر من عشرة صواريخ، اليوم الجمعة، محيط ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، وعلى شاطئ بحر مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

اضافة اعلان

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات حربية تابعة للاحتلال من نوع "إف16" قصفت منطقة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، وألحقت دماراً كبيراً، دون معرفة إذا ما أوقعت إصابات في صفوف الفلسطينيين .


كما استهدف الطيران الحربي "الإسرائيلي" منطقة شاطئ خان يونس جنوب القطاع بأربعة صواريخ، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.


ويتعرض القطاع لقصف من طائرات الاحتلال الحربية ومن دبابات على الشريط الحدودي شرق وشمال القطاع، ومن الزوارق الحربية قبالة بحر غزة، لليوم الخامس، موقعاً شهداء وجرحى ودمار في البنايات السكنية والمؤسسات الحكومية والأهلية والبنى التحتية.

 

 المصدر : وفا 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ف

قيادي بـ ' الجهاد' : ستنتهي هذه الجولة قريباً بصمود المقاومة

م

الاحتلال رفض مقترح روسي للتهدئة برعاية مصرية

ن

صفارات الإنذار تدوي الآن في كريات ملاخي

د

قيادي حمساوي : حذرنا الاحتلال من مغبة ارتكاب حماقة

د

كتائب القسام تعلن استهداف مصنع كيماويات بطائرة شهاب

مقاونمة

المقاومة تكسر شوكة الاحتلال بضربات قاسية

أخبار متعلقة
غ

إصابة فلسطيني بنيران الاحتلال شرق خان يونس

7a8c1e9bb2294786bb0b7d596696789a

الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة وخان يونس

158089161404064200

زوارق الاحتلال تطلق النار على الصيادين في بحر غزة

2019062103212040

الاحتلال يغلق بحر غزة أمام الصيادين

aa60ea79-f287-4f77-a829-fd72ffe297d6

الاحتلال يصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص ويقصف مواقع شرق غزة

1

إصابتان في تجدد لقصف جيش الاحتلال على قطاع غزة