الاحتلال يقصف ميناء الصيادين في غزة

الوكيل الإخباري- قصفت طائرات الاحتلال الحربية، بأكثر من عشرة صواريخ، اليوم الجمعة، محيط ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، وعلى شاطئ بحر مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

اضافة اعلان



وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات حربية تابعة للاحتلال من نوع "إف16" قصفت منطقة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، وألحقت دماراً كبيراً، دون معرفة إذا ما أوقعت إصابات في صفوف الفلسطينيين .



كما استهدف الطيران الحربي "الإسرائيلي" منطقة شاطئ خان يونس جنوب القطاع بأربعة صواريخ، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.



ويتعرض القطاع لقصف من طائرات الاحتلال الحربية ومن دبابات على الشريط الحدودي شرق وشمال القطاع، ومن الزوارق الحربية قبالة بحر غزة، لليوم الخامس، موقعاً شهداء وجرحى ودمار في البنايات السكنية والمؤسسات الحكومية والأهلية والبنى التحتية.

المصدر : وفا