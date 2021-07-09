الاحتلال يقمع فعالية ضد الاستيطان غرب سلفيت

الوكيل الإخباري - قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فعالية شعبية ضد الاستيطان في منطقة "الرأس" غرب مدينة سلفيت.

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وقال أمين سر حركة فتح في سلفيت عبد الستار عواد "إن فصائل العمل الوطني وأصحاب الأراضي والمواطنين في الفعالية أدوا صلاة الجمعة في منطقة الرأس، لكن سرعان ما قمعتهم قوات الاحتلال، ما أدى إلى عراك بالأيدي".



وأضاف عواد أن الاحتلال يحاول الاستيلاء على المزيد من الأراضي في المحافظة بعد إعلان الاستيلاء على 10,000 دونم من أراضي بلدتي ديراستيا وقراوة بني حسان، وهذا يحتاج من الجميع الوقوف أمام هذه الهجمة الاستيطانية الشرسة لسرقة أراضي المواطنين .



من جانبه، قال رئيس بلدية سلفيت عبد الكريم زبيدي "إن جرائم الاحتلال ومستوطنيه واعتداءاتهم وانتهاكاتهم لن تثنينا عن مواصلة حماية أراضينا، ونحن جئنا لنقول رسالتنا للاحتلال والمُستوطنين إن منطقة الرأس ستبقى فلسطينية".

المصدر : وفا