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الأربعاء، 04-10-2023 01:27 م

الاحتلال يمنع وزراء خارجية أوروبيين من زيارة قرى فلسطينية

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الوكيل الاخباري - منعت وزارة الخارجية الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة ثلاثة وزراء خارجية أوروبيين من زيارة قرى فلسطينية تقع في المناطق (ج) في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما نقل موقع "واللا" الإلكتروني الإسرائيلي عن دبلوماسيين أوروبيين اليوم الاربعاء.

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وأفادت مصادر دبلوماسية أوروبية بأن وزراء خارجية إيرلندا والنرويج وبريطانيا، الذين زاروا الأراضي المحتلة في الأسابيع الأخيرة، طلبوا إجراء جولة في قرى فلسطينية في المناطق (ج)، لكن تم منعهم من ذلك إثر معارضة وزارة الخارجية الإسرائيلية لجولة كهذه.


وأوضحت المصادر الأوروبية، أن سلطات الاحتلال غيرت سياستها على خلفية سياسية داخلية، فيما زعمت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن سبب القرار أمني.


وصعدت حكومة نتنياهو الحالية اليمينية المتطرفة عمليات هدم البيوت وتهجير سكان قرى بدوية من بيوتهم في هذه المناطق، بادعاء أن المناطق (ج) تخضع لسيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية حسب اتفاقيات أوسلو، رغم أنها تشمل الأراضي التي هدفها توسيع مناطق السلطة الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية.

 

بترا


 




 

 


 

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