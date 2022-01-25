الثلاثاء 25-01-2022
الوكيل الاخباري

وفيات الثلاثاء 25-1-2022

بحث سبل زيادة وتعزيز الاستثمارات الصينية في العقبة

خاصية جديدة في تويتر للتغريد مع المقربين فقط

22 أصابة بضيق تنفس اثر الاستخدام الخاطئ للمدافئ

كوريا الجنوبية تسجل أعلى رقم بإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

بوينغ تدخل سوق التاكسي الطائر باستثمار 450 مليون دولار

الحكومة: سوف نتخذ القرار المناسب بخصوص الدوام خلال المنخفض

أسعار النفط تعاود الارتفاع بعد هبوط لامس 2%

ارتفاع الباذنجان والخيار.. تعرّف على أسعار الخضار اليوم

3 اصابات بحادث تصادم على إشارات صويلح

الثلاثاء، 25-01-2022 07:40 ص

الاحتلال يعتقل ثمانية فلسطينيين من بيت لحم

احتلال


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثمانية مواطنين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم، واستدعت آخر لمقابلة مخابراتها.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ماجد محمد طقاطقة (17 عاما)، وأحمد خالد طقاطقة (25 عاما)، ورامي علي طقاطقة (24 عاما)، وعايد محمد طقاطقة (26 عاما)، واياد سلطان طقاطقة (28 عاما)، من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، وسلمت محمد عمر طقاطقة والد الأسير ماجد، بلاغا لمراجعة مخابراتها، واقتحمت منزل الاسيرة المحررة امل طقاطقة.


وفي حوسان غرب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين محمد أحمد زعول (23 عاما)، وعمار (21 عاما)، ورويد شاهين من بيت ساحور، بعد دهم منازلهم ذويهم وتفتيشها.


وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
احتلال

الاحتلال يعتقل 4 شبان بينهم أسرى محررون من جنين

جيش احتلال

الاحتلال يعتقل شابين من رام الله

06128874021986078446170588807872

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ24

CAD4F2B1-0262-4D96-9EFE-9669DD0B1630

شقيق الأسير أبو حميد: ناصر تحوّل إلى هيكل عظمي وفقد القدرة على استخدام أطرافه

9998903482

إدارة سجون الاحتلال تنكل بالأسير شادي هلسه أثناء اعتقاله

1202218152144992437427

القدس: الاحتلال يعتقل فتى ويستدعي أسيرا بعد دقائق من الإفراج عنه للتحقيق

أخبار متعلقة
احتلال 1

الاحتلال يعتقل شابا غرب بيت لحم

image

الاحتلال يستدعي أسيرا محررا من بيت لحم

احتلال 3

الاحتلال يعتقل شابا من بيت لحم

fe54ee925f4b627f6d2e9fe4017f7ce2

الاحتلال يقتلع عشرات أشجار الزيتون غرب بيت لحم

احتلال 4

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من بيت لحم

احتلال 2

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من بيت لحم