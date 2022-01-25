الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة بينهم أسرى محررون

الوكيل الإخباري-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، طالت 20 مواطنا، بينهم أسرى محررون.

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ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية فلسطينيين، وهم: ماجد محمد طقاطقة (17 عاما)، وأحمد خالد طقاطقة (25 عاما)، ورامي علي طقاطقة (24 عاما)، وعايد محمد طقاطقة (26 عاما)، واياد سلطان طقاطقة (28 عاما)، من بلدة بيت فجار جنوبًا، والشقيقان محمد أحمد زعول (23 عاما)، وعمار (21 عاما) من حوسان غربًا، ورويد شاهين من بيت ساحور، وذلك بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.



وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان، وهم: محمد محمود الأحمد، وأمين عبد الرؤوف بشناق من بلدة رمانه غربًا، أثناء مرورهما على حاجز عسكري بالقرب من رام الله، كما اعتقلت الأسير المحرر جهاد بسام الشلبي من بلدة السيلة الحارثية غربًا، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته، والأسير المحرر الجريح ابراهيم عبد الرحيم جابر أبو بكر من بلدة يعبد جنوبًا.



وفي رام الله، اعتقلت تلك القوات الطالب في جامعة بيرزيت الأسير المحرر عيسى شلالدة من بلدة بيرزيت شمالًا، والأسير المحرر أمير أبو الظاهر من قرية أبو شخيدم، وصهيب حمايل من أبو فلاح شرقًا.



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، وهم: أحمد عدنان مضية (35 عاما)، ومحمد أمير أبو ريان (25 عاما)، وعلي عوني أبو زلطة (20 عاما)، ونور أمجد العرجا (24 عاما)، من بلدة حلحول شمالا، والشاب فادي عبد الحليم أبو داود، من مدينة الخليل.



وفا

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