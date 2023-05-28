الاحتلال ينصب حواجز عسكرية ويعيق حركة الفلسطينيين جنوب جنين

الوكيل الإخباري-

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نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حاجزا عسكريا على مدخل بلدة عرابة، وآخر على مفترق قرية كفيرت وأعاقت تحركات المواطنين الفلسطينيين على حاجز دوتان وكثفت من تواجدها جنوب جنين.وذكرت مصادر أمنية ، أن جنود الاحتلال أوقفوا مركبات المواطنين الفلسطينيين وفتشوها ودققوا في بطاقات راكبيها عند حاجز عسكري طيار تم نصبه عند مدخل بلدة عرابة، واحتجزت عشرات المركبات الخارجة من البلدة، وآخر نصبته عند مدخل قرية كفيرت فيما أعاق جنود الاحتلال المتمنركزون على حاجز دوتان المقام فوق أراضي بلدة يعبد تحركات المواطنين، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.