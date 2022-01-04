الاحتلال يهدم مركزا طبيا في جبل المكبر

الوكيل الإخباري-هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء مركزًا صحيًا في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة.

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وأفادت مراسلة "وفا" في القدس، بأن آليات بلدية الاحتلال وعناصر من شرطة الاحتلال اقتحمت جبل المكبر خلال ساعات الصباح الباكر، وشرعت بهدم جزء من مركز عبد الله الشيخ الصحي.



وقال المدير التنفيذي للمركز الطبي غسان جلاجل لـ"وفا": "قدمنا استئنافا ضد قرار الهدم، إلا أن سلطات الاحتلال نفذت الهدم بشكل فجائي لجزء من المركز بمساحة ثمانين مترًا مربعًا، بما يعادل نصف المساحة، دون انتظار الرد على الاستئناف"، مشيرا إلى المركز يخدم نحو 21 ألف نسمة من سكان البلدة.



وفا

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