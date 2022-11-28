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الإثنين، 28-11-2022 04:47 م

الاحتلال يهدم منزلين في خلة العيدة شرق الخليل

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الوكيل الإخباري-هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلين في خلة العيدة قرب جبل جوهر، شرق مدينة الخليل.اضافة اعلان


وأوضح مراسل "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت خلة العيدة، وهدمت منزلين تعود ملكيتهما للمواطنين الفلسطينيين سامر عبد الوهاب جابر، ومحمد غريب ديب جابر.

وأوضح الناشط ضد الاستيطان عارف جابر لمراسل "وفا"، أن مساحة كل منزل منهما تبلغ 120 مترا مربعا، ويقطنهما 12 شخصا، وأصبحوا جميعا في العراء.

وذكر سكان المنطقة لــ"وفا"، أن مسلسل اعتداءات الاحتلال على بيوتهم وأراضيهم ومزارعهم متواصل منذ أعوام، وأن سياسة حكومة الاحتلال المبرمجة تهدف إلى تهويد المنطقة والسيطرة عليها، لتوسيع مستوطنة "كريات اربع"، المقامة على اراضي المواطنين شرق الخليل.

 




 

 


 

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