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الأربعاء، 25-01-2023 12:56 م

الاحتلال يهدم منزل عائلة الشهيد عدي التميمي في القدس

لالالالا


الوكيل الاخباري - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزل عائلة الشهيد عدي التميمي، في ضاحية السلام ببلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

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وأفادت مصادر، أن قوات الاحتلال شرعت بهدم منزل عائلة الشهيد التميمي بالمطارق اليدوية، كونه يقع في الطابق السادس من عمارة سكنية.


وكان الشاب التميمي (22 عاما)، قد استشهد في التاسع عشر من تشرين الأول عام 2022، برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة القدس المحتلة.


وكانت قوات الاحتلال قد أخذت قياسات منزل عائلته بتاريخ 11 تشرين الأول الماضي.

 

وفا


 




 

 


 

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