الاحتلال يواصل إغلاق مداخل الخليل

الوكيل الاخباري - واصلت قوات الاحتلال يوم الثلاثاء، إغلاق مدينة الخليل لليوم الثاني بعد عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة آخر بجروح حرجة.



وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال أغلقت كافة مداخل الخليل منذ ظهر أمس، وتواجدت بكثافة في عدة مناطق وأحياء في المدينة في إطار عمليات البحث عن منفذ عملية إطلاق النار.



وكانت مديرية التربية والتعليم في محافظة الخليل قررت تعطيل دوام المدارس اليوم الثلاثاء، بسبب إغلاقات الاحتلال لحواجز داخل المدينة ومداهماته المتواصلة لأحيائها.



وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في المدينة، الليلة الماضية، طالت 12 فلسطينيا بينهم أسرى محررين.

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