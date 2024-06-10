الإثنين 10-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا من الضفة خلال 24 ساعة

"النقل البري" تطلق حملة توعوية لتطبيقات النقل غير المرخصة غدا

الولايات المتحدة تستأنف إنزال المساعدات جوا شمالي غزة

اعلان صادر عن البنك المركزي الاردني اليوم الاثنين

المنتخب الوطني يلتقي نظيره السعودي بتصفيات كأس العالم غدا

الاحتلال يواصل اقتحام مخيم الفارعة: شهيد و5 إصابات وتدمير للبنية التحتية

الأردن من أكبر المصدرين والمستوردين للماشية في العالم

الصفدي يهنىء بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

الأرصاد: أجواء حارة في الأردن يوم عرفة وأول أيام العيد

تنويه حول موعد صرف رواتب الموظفين للشهر الحالي

الإثنين، 10-06-2024 11:45 ص

الاحتلال يواصل اقتحام مخيم الفارعة: شهيد و5 إصابات وتدمير للبنية التحتية

1718007927-1112775569


الوكيل الإخباري- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مخيم الفارعة، جنوب طوباس، شمال الضفة الغربية، منذ أكثر من 10 ساعات.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بدأت اقتحاما واسعا للمخيم منذ منتصف الليلة الماضية، بمساندة جرافات عسكرية، وداهمت عدة منازل وخربت ممتلكات الفلسطينيين، قبل أن تنسحب منه وتعود لاقتحامه مرة أخرى وسط تعزيزات عسكرية كبيرة.

ودارت مواجهات عنيفة بالمخيم، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الأعيرة النارية باتجاه الفلسطينيين ومنازلهم، ما أدى إلى استشهاد الطفل محمود إبراهيم نبريصي (15 عاما)، وإصابة خمسة فلسطينيين آخرين بجروح مختلفة.

وقال شهود عيان في المخيم إن قوات الاحتلال دمرت بشكل متعمد البنية التحتية في المخيم، وجرفت بعض خطوط الصرف الصحي والكهرباء والمياه.

وأضافوا أن قوات الاحتلال تحاصر مخيم الفارعة، وتمنع دخول الفلسطينيين إليه أو الخروج منه، وسط سماع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف.

يذكر أن قوات الاحتلال، نفذت أربعة اقتحامات واسعة لمخيم الفارعة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أسفرت عن استشهاد 17 فلسطينيا.

وباستشهاد الطفل نبريصي يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس، منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 534، بينهم 133 طفلا، والمصابين إلى أكثر من 520.

اضافة اعلان

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
44444444

الأونروا: إزالة أنقاض غزة ستحتاج إلى سنوات

image

الولايات المتحدة تستأنف إنزال المساعدات جوا شمالي غزة

GettyImages-1733383630

مسؤولون إسرائيليون: القتال العنيف بالنصيرات كاد يمنع خروج الأسرى المحتجزين أحياء

221598Image1-1180x677_d

برنامج الغذاء العالمي يوقف مساعداته عبر الرصيف الأميركي

44444444

واشنطن توزع مشروع قرار معدلا بشأن الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار

44444444

وزير الدفاع الإسرائيلي يصوت ضد تجنيد الحريديم

أخبار متعلقة
اسعاف 5

شهيد برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طوباس

0

مقاومون يستهدفون آليات الاحتلال في طوباس

1713765975-488713075

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس

احتلال 9

قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس

اسعاف 5

إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في طوباس

احتلال 9

قوات الاحتلال تقتحم بلدات بالضفة وتشن حملة اعتقالات