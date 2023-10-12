البيت الأبيض يتراجع عن تصريحات اتهم فيها كتائب القسام بقتل الأطفال

الوكيل الإخباري- أصدر البيت الأبيض توضيحا بشأن تصريح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنه شاهد قيام عناصر من حركة "حماس" الفلسطينية بقتل أطفال إسرائيليين.

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وأوضح متحدث باسم البيت الأبيض، أن "بايدن ومسؤولين أمريكيين آخرين لم يروا أو يؤكدوا بشكل مستقل أن حركة "حماس" قامت بقتل أطفال في إسرائيل"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".



وأشار إلى أن "الرئيس الأمريكي استند في تصريحاته إلى ادعاءات المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وتقارير إعلامية من إسرائيل".



يأتي التوضيح بعد أن قال بايدن للقادة اليهود في البيت الأبيض: "من المهم للأمريكيين أن يروا ما يحدث، لقد كنت أفعل هذا لفترة طويلة، لم أكن أعتقد مطلقا أنني سأرى، أو تأكدت من الصور، لإرهابيين يقتلون الأطفال".



سبوتنيك