الأربعاء 11-10-2023
الوكيل الاخباري

تنفيذا لتوجيهات ملكية .. تسيير قوافل طبية إغاثية عاجلة إلى غزة

ما هو "غلاف غزة"؟

استقرار أسعار النفط اليوم

وزير الخارجية الأمريكي يبدأ زيارة للأردن وإسرائيل اليوم

الأمن يُعلن إغلاق جسر الملك حسين اليوم

الملك يفتتح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة اليوم

صحفي من غزة لـ الوكيل: الاحتلال قصف منازل لأكثر من 50 عائلة

وزارة الصحة بغزة: 950 شهيدا وأكثر من 5000 مصاب جراء عدوان الاحتلال

كتائب القسام تعلن عن إطلاق صاروخي أرض جو نحو طائرات الاحتلال في سماء خانيونس

مشهد مؤلم .. سائق سيارة إسعاف يبكي بحرقة في غزة

عاجل

الأمن يُعلن إغلاق جسر الملك حسين اليوم

الأربعاء، 11-10-2023 06:41 ص

حماس ترد على تصريحات بايدن: عملية طوفان الأقصى للدفاع عن الشعب الفلسطيني

ن


الوكيل الاخباري - رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة، التصريحات التحريضية التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تزامنت مع استمرار وتصاعد العدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي المحتلة.

اضافة اعلان


واعتبرت في بيان لها ليل الثلاثاء، هذه التصريحات "محاولة للتغطية على إجرام وإرهاب الحكومة الصهيونية التي أوغلت في دماء الشعب الفلسطيني، حيث لم يقم بالإشارة مطلقاً في كلمته إلى المجازر التي ترتكبها القوات الصهيونية ضد الفلسطينيين بدم بارد وعلى مرأى ومسمع من العالم".


وشددت حماس على أن خطاب بايدن "حمل مغالطات سياسية وقانونية بانحيازه الفاضح لأبشع احتلال إحلالي عنصري بغيض عرفته منطقة الشرق الأوسط، وبمنحه الغطاء الكامل لمواصلة مجازره بحق الأطفال والنساء والشيوخ العزّل، وبفرضه أبشع أشكال العقاب الجماعي على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، في انتهاك صريح لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي زعم التمسّك بها".


وأكدت "أن حركة حماس حركة تحرر وطني، تقاتل على أرض فلسطين المحتلة ضد احتلال صهيوني بشع، وتدافع عن الشعب وحقه في الحرية وتقرير المصير.. وعملية طوفان الأقصى جاءت للدفاع عن الشعب الفلسطيني وعن المسجد الاقصى والأسرى ووقف العدوان والحصار وإنهاء الاحتلال الجاثم على صدور الشعب الفلسطيني .


ودعت الإدارة الأمريكية إلى مراجعة موقفها المنحاز، والابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الصهيوني.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023100708304351

ما هو "غلاف غزة"؟

77

قصة من غزة .. أبو قوطة فقد 19 فردا من عائلته في لحظة

6666

وزارة الصحة بغزة: 950 شهيدا وأكثر من 5000 مصاب جراء عدوان الاحتلال

مممم

كتائب القسام تعلن عن إطلاق صاروخي أرض جو نحو طائرات الاحتلال في سماء خانيونس

ننن

مشهد مؤلم .. سائق سيارة إسعاف يبكي بحرقة في غزة

999999

خبير أمريكي: إسرائيل ستتعرض للهزيمة في هذه الحالة

أخبار متعلقة
102023914591199068442

الاحتلال الإسرائيلي يعلن تكثيف الهجمات على غزة

4488

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 800 قتيل

0000

مصادر: كتائب القسام تأسر مجموعة جديدة من الإسرائيليين

ة

قطر تتوسط لإجراء صفقة تبادل بين المقاومة وإسرائيل

كك

حفيدة الأسيرة المسنة لدى المقاومة تكشف معلومات جديدة

65231c444c59b701e1110592

مسؤول في المقاومة الفلسطينية يكشف مفاجأة عن الأسرى الإسرائيليين