حماس ترد على تصريحات بايدن: عملية طوفان الأقصى للدفاع عن الشعب الفلسطيني

الوكيل الاخباري - رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة، التصريحات التحريضية التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تزامنت مع استمرار وتصاعد العدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي المحتلة.

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واعتبرت في بيان لها ليل الثلاثاء، هذه التصريحات "محاولة للتغطية على إجرام وإرهاب الحكومة الصهيونية التي أوغلت في دماء الشعب الفلسطيني، حيث لم يقم بالإشارة مطلقاً في كلمته إلى المجازر التي ترتكبها القوات الصهيونية ضد الفلسطينيين بدم بارد وعلى مرأى ومسمع من العالم".



وشددت حماس على أن خطاب بايدن "حمل مغالطات سياسية وقانونية بانحيازه الفاضح لأبشع احتلال إحلالي عنصري بغيض عرفته منطقة الشرق الأوسط، وبمنحه الغطاء الكامل لمواصلة مجازره بحق الأطفال والنساء والشيوخ العزّل، وبفرضه أبشع أشكال العقاب الجماعي على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، في انتهاك صريح لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي زعم التمسّك بها".



وأكدت "أن حركة حماس حركة تحرر وطني، تقاتل على أرض فلسطين المحتلة ضد احتلال صهيوني بشع، وتدافع عن الشعب وحقه في الحرية وتقرير المصير.. وعملية طوفان الأقصى جاءت للدفاع عن الشعب الفلسطيني وعن المسجد الاقصى والأسرى ووقف العدوان والحصار وإنهاء الاحتلال الجاثم على صدور الشعب الفلسطيني .



ودعت الإدارة الأمريكية إلى مراجعة موقفها المنحاز، والابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الصهيوني.

