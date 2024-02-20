الثلاثاء 20-02-2024
الوكيل الاخباري
 

البيت الأبيض يعلق على وقف إطلاق النار بغزة

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الثلاثاء، 20-02-2024 09:58 م

البيت الأبيض يعلق على وقف إطلاق النار بغزة

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الوكيل الاخباري - صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي اليوم الثلاثاء، بأن الإدارة الأمريكية ترى أن الوقت لم يحن بعد لوقف كامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال في إحاطة صحافية: "نحن لا نعتقد، وما زلنا لا نعتقد، أن هذا هو الوقت المناسب لوقف شامل ودائم لإطلاق النار، أي وقف لإطلاق نار سيترك حركة حماس في حكم قطاع غزة ويعفيهم من مسؤولية تحرير الرهائن".

وشدد كيربي على أن الولايات المتحدة تواصل إجراء "مفاوضات حساسة" تهدف إلى التوصل إلى اتفاقات بشأن إطلاق سراح المحتجزين المتبقين.

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