التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والأونروا

الوكيل الإخباري - أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، استمرار جرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس،" نددت المنظمة في بيان لها مواصلة الاحتلال عملية حرمان السكان المدنيين الفلسطينيين من الغذاء والماء والرعاية الطبية والخدمات الأساسية الأخرى، وكذلك استهدافه للعاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التي تعرضت إحدى قوافلها الإنسانية المتجهة نحو غزة لإطلاق نار، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.



وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه فرض وقف العدوان الإسرائيلي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى قطاع غزة، ومواجهة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.