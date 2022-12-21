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الأربعاء، 21-12-2022 09:20 ص

الجالية الفلسطينية في أميركا تقيم بيوت عزاء للشهيد الأسير أبو حميد

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الوكيل الإخباري - أقامت الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، بيوت عزاء في عدة مدن أميركية للشهيد الأسير ناصر ابو حميد الذي ارتقى يوم أمس الثلاثاء في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي نتيجة سياسة الإهمال الطبي.

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وأقامت الجالية بيوت العزاء للتضامن مع عائلة الشهيد أبو حميد، الذي رفضت مصلحة سجون الاحتلال الإفراج عنه رغم تردي وضعه الصحي في الآونة الأخيرة، ولإيصال رسالتها المنددة بسياسات دولة الاحتلال التي تستمر في اعتقال آلاف الفلسطينيين لاسيما المرضى منهم، والتي تستقصد اهمال علاجهم وتتركهم ليلحقوا بركب شهداء الحركة الأسيرة.

 

وفا


 




 

 


 

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