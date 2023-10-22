الجامعة العربية: استمرار الوضع الخطير اللاإنساني بغزة سيؤدي لمعاناة لا حدود لها

الوكيل الإخباري - أكدت الجامعة العربية أن استمرار الوضع الخطير وغير الإنساني في قطاع غزة سيؤدي الى معاناة لا حدود لها.

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وشددت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة في مؤتمر صحفي حول الأوضاع الإنسانية بغزة بالتعاون مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر اليوم الأحد، على ضرورة ان يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته للوقف الفوري لهذه الحرب والمأساة الإنسانية غير المسبوقة، والسماح بتدفق الإمدادات والاحتياجات الطبية والأدوية المنقذة للحياة.



وأشادت أبو غزالة بالدور الكبير الذي تقوم به مصر لتأمين دخول المساعدات الى القطاع عبر معبر رفح، منوهة باستجابة الدول العربية لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للحد من الكارثة التي يعاني منها أكثر 2.3 مليون فلسطيني.



ودعت الى الاستجابة لحملات التبرع التي أطلقتها الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بالدول الأعضاء، لدعم الشعب الفلسطيني.



وأشارت الى أن هناك تواصلا مستمرا مع الجهات الفلسطينية المعنية للتعرف على احتياجاتها الطارئة والعاجلة لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة والعمل على توفيرها.

بترا