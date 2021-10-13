الحرية لكايد الفسفوس يتصدر تويتر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #الحرية_لكايد_الفسفوس إثر مواصلة إضراب المعتقل كايد النمورة الفسفوس لليوم الـ"90" على التّوالي مطالباً بحرّيته وإنهاء اعتقاله الإداري.
وتضامن النشطاء اليوم الأربعاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري " مع المعتقل الفسفوس بعد تفاقم حالته الصحية للأسوأ وبشكل متسارع.
ويبلغ الفسفوس (32 عاماً)، وهو من دورا في مدينة الخليل، وكان قد تعرّض للاعتقال عدّة مرات، وآخر اعتقالاته في شهر تموز/يوليو 2020، وهو متزوج وأب لطفلة اسمها (جوان)، وله ثلاثة أشقاء آخرين رهن الاعتقال وهم: أكرم ومحمود و حافظ، وكان قد خاض إضراباً عن الطعام عام 2019 لمدّة 12 يوماً، وقبل اعتقاله كان يعمل موظفاً في بلدية مدينة دورا، واستأنف دراسته مؤخراً في جامعة الخليل، والتحق بدراسة علم الحاسوب بعد سنوات من التعثّر بسبب الاعتقالات المتكررة.
Whoever failed to present for the prisoners, will not win for Al-Aqsa.#الحرية_لكايد_الفسفوس https://t.co/dH2XO91ayO— tifa🇲🇾🍉 (@tifa_myname) October 12, 2021
Palestinian political prisoner in Israeli jails, Kayed Fasfous, completes 90 days of hunger strike in protest of his unfair administrative detention, without a charge or trial, by the Israeli occupation authorities.#FreeThemAll #معركة_الامعاء_الخاوية #الحرية_لكايد_الفسفوس pic.twitter.com/HvR6BVNjRn— Kholoud Amr 𓂆 (@Kholoud23687503) October 12, 2021
بما انو التفاعل منيح ركزو هاي الطاقه على دعم قضية الاسرى المضربين#معركة_الامعاء_الخاوية #الحرية_لكايد_الفسفوس#الحرية_لمقداد_القواسمي— Рана 𓂆 (@Km22Rana) October 4, 2021
كايد الأن يدعوا الله ويضع الدته وإبنته وذويه في حفظ الله وأمانته، يكرر الشهادة، يجد صعوبة في أن يتنفس، يجد صعوبة في الكلام ولا يستطيع الحركة، يمر في عقله ذكرياته هو وجوان عندما كان يلاعبها ويحاول الضحك لكن هذا الآلم لا يفارقه، يرسم في مخيلته مشهد الإنتصار وإحتضان جوان ++— مسّاد 𓂆 (@AhmadMassad11) October 12, 2021
Don’t forget, be remembered #معركة_الامعاء_الخاوية #الحرية_لكايد_الفسفوس #الحرية_لمقداد_القواسمي— هايدي 🇵🇸 (@itsmehi_12) October 6, 2021
كايد تاني مرة بدخل المستشفى خلال ١١يوم و حكومة الاحتلال ما عندها نية التوقف معاناته— يارا (@Yaraocty1) October 4, 2021
كايد قرب يدخل بالثلاث شهور من الإضراب #الحرية_لكايد_الفسفوس #معركة_الامعاء_الخاوية #FreeThemAll
October 4, 2021