الأربعاء 13-10-2021
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الأربعاء، 13-10-2021 03:31 م

الحرية لكايد الفسفوس يتصدر تويتر

كايد


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #الحرية_لكايد_الفسفوس إثر مواصلة إضراب المعتقل كايد النمورة الفسفوس لليوم الـ"90" على التّوالي مطالباً بحرّيته وإنهاء اعتقاله الإداري.

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وتضامن النشطاء اليوم الأربعاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري " مع المعتقل الفسفوس بعد تفاقم حالته الصحية للأسوأ وبشكل متسارع.


ويبلغ الفسفوس (32 عاماً)، وهو من دورا في مدينة الخليل، وكان قد تعرّض للاعتقال عدّة مرات، وآخر اعتقالاته في شهر تموز/يوليو 2020، وهو متزوج وأب لطفلة اسمها (جوان)، وله ثلاثة أشقاء آخرين رهن الاعتقال وهم: أكرم ومحمود و حافظ، وكان قد خاض إضراباً عن الطعام عام 2019 لمدّة 12 يوماً، وقبل اعتقاله كان يعمل موظفاً في بلدية مدينة دورا، واستأنف دراسته مؤخراً في جامعة الخليل، والتحق بدراسة علم الحاسوب بعد سنوات من التعثّر بسبب الاعتقالات المتكررة.





 




 

 


 

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