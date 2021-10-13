الحرية لكايد الفسفوس يتصدر تويتر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #الحرية_لكايد_الفسفوس إثر مواصلة إضراب المعتقل كايد النمورة الفسفوس لليوم الـ"90" على التّوالي مطالباً بحرّيته وإنهاء اعتقاله الإداري.

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وتضامن النشطاء اليوم الأربعاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري " مع المعتقل الفسفوس بعد تفاقم حالته الصحية للأسوأ وبشكل متسارع.



ويبلغ الفسفوس (32 عاماً)، وهو من دورا في مدينة الخليل، وكان قد تعرّض للاعتقال عدّة مرات، وآخر اعتقالاته في شهر تموز/يوليو 2020، وهو متزوج وأب لطفلة اسمها (جوان)، وله ثلاثة أشقاء آخرين رهن الاعتقال وهم: أكرم ومحمود و حافظ، وكان قد خاض إضراباً عن الطعام عام 2019 لمدّة 12 يوماً، وقبل اعتقاله كان يعمل موظفاً في بلدية مدينة دورا، واستأنف دراسته مؤخراً في جامعة الخليل، والتحق بدراسة علم الحاسوب بعد سنوات من التعثّر بسبب الاعتقالات المتكررة.

#معركة_الامعاء_الخاوية #الحرية_لكايد_الفسفوس pic.twitter.com/HvR6BVNjRn Palestinian political prisoner in Israeli jails, Kayed Fasfous, completes 90 days of hunger strike in protest of his unfair administrative detention, without a charge or trial, by the Israeli occupation authorities. #FreeThemAll October 12, 2021

كايد الأن يدعوا الله ويضع الدته وإبنته وذويه في حفظ الله وأمانته، يكرر الشهادة، يجد صعوبة في أن يتنفس، يجد صعوبة في الكلام ولا يستطيع الحركة، يمر في عقله ذكرياته هو وجوان عندما كان يلاعبها ويحاول الضحك لكن هذا الآلم لا يفارقه، يرسم في مخيلته مشهد الإنتصار وإحتضان جوان ++ — مسّاد 𓂆 (@AhmadMassad11) October 12, 2021