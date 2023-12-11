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الإثنين، 11-12-2023 08:33 م

الحوثيون يمنعون سفينة جديدة من الوصول لـ "إسرائيل"

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الوكيل الإخباري - قالت مصادر يمنية، إن الحوثيين أجبروا اليوم الاثنين، سفينة إسرائيلية جديدة على التراجع، وعدم عبور البحر الأحمر صوب "إسرائيل".

وقالت مصادر حوثية إن الجماعة اليمنية، نفذت أول عملية لها ضد سفينة متجهة نحو "إسرائيل"  بعد تحذيرها يوم السبت الماضي، بمنع السفن القادمة والذاهبة إلى "إسرائيل" عبر البحر الأحمر، مهما كانت جنسياتها.

وبينت المصادر الحوثية أن البحرية التابعة للجماعة تعاملت مع سفينة "لم تستجب لقرار حظر مرور السفن نحو الكيان الصهيوني، وتم إجبارها على تغيير مسارها".

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وأشارت المصادر الى تحذير السفينة وإطلاق مسيرة قربها حتى أجبرت على التراجع.


وقال مسؤول حوثي، إن السفن الحربية الأجنبية ، تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد قد يحدث.


 




 

 


 

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