الخارجية الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دانيال في ليبيا

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد، أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الإعصار الذي ضرب ليبيا بلغت حتى الآن 64.

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وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير أحمد الديك، في بيان صادر عن الوزارة، إنه بتوجيهات من سيادة الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، وبتعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، تتابع الوزارة وعلى مدار الساعة أوضاع الجالية الفلسطينية في المناطق المنكوبة التي ضربها الإعصار في ليبيا، للوقوف على حجم معاناتها والضرر الكبير الذي حل بها.



وتابع أنه لهذا الغرض أشرفت الوزارة على تشكيل لجان متخصصة لحصر الكارثة بشكل ميداني، خاصة في مدينة درنة المنكوبة، مضيفا أنه وفقا للمعطيات التي وصلت الوزارة من قبل سفارة دولة فلسطين في طرابلس، والمعلومات التي جمعتها وتأكدت منها اللجان المكلفة بإشراف القنصلية العاملة لدولة فلسطين في بنغازي، تبين أن عدد المواطنين الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء هذا الإعصار بلغ حتى اللحظة 64 شهيدا، بالإضافة لما يزيد عن 10 فلسطينيين ما زالوا في عداد المفقودين وجارٍ البحث عنهم، وما يزيد على 110 أسر في عداد العائلات المنكوبة التي تضررت بأشكال متفاوتة.

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