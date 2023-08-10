الخارجية الفلسطينية تحذر من تداعيات اقتحامات الأقصى

الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاقتحامات الاستفزازية المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك من قبل مستوطنين متطرفين، وقيامهم بأداء طقوس تلمودية، وشروحات عن الهيكل المزعوم في باحات المسجد بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

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واعتبرت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن التصعيد الحاصل والترويج الإعلامي الاسرائيلي لـ "البقرات الحمراء" وأداء الصلوات الكهنوتية، هو نتيجة للحماية التي تلقاها



جمعيات واتحادات ما يسمى بـ (جبل الهيكل) من قبل الحكومة الاسرائيلية.



وأكدت أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لفضح ما يتعرض له الأقصى من استهداف ومخططات استعمارية تهويدية، بالتنسيق مع الأشقاء في الأردن، وفي إطار جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.