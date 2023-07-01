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السبت، 01-07-2023 11:41 ص

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال لتفكيك مليشيات المستوطنين

الخارجية الفلسطينية2


الوكيل الاخباري - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي، بالضغط على الاحتلال لتفكيك مليشيات المستوطنين الإرهابية المنظمة والمسلحة وتجفيف مصادر تمويلها.


وأعربت الخارجية في بيان صحفي اليوم السبت، عن استغرابها مما أورده الإعلام العبري بشأن التحذيرات من تشكيل مليشيات مسلحة إرهابية للمستوطنين في الضفة، خاصة أن هذه المليشيات موجودة وقائمة وتعمل بدعم وحماية من جيش الاحتلال الاسرائيلي، والآن من وزراء في حكومة نتنياهو.


وأشارت إلى أنها حذرت مرارا وتكرارا من إقدام دولة الاحتلال على زرع ونشر بؤر لمليشيات المستوطنين المسلحة وعناصرهم الإرهابية في الضفة، ومن تنامي وانتشار نفوذ تلك المليشيات ومخاطر اتساع اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل ومنازلهم وممتلكاتهم في مناطق سكناهم أو على مركباتهم في الطرقات.


وأكدت أن إرهاب المستوطنين يأتي نتيجة مباشرة لإرهاب الدولة التي اشرفت على تنويعه وتعميمه عبر كافة اذرعها الممتدة داخل دولة الاحتلال او في الأرض الفلسطينية المحتلة.


وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي، بوضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب.

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وفا


 




 

 


 

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