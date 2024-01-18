الخارجية الفلسطينية: على الإدارة الأميركية الاعتراف بالدولة الفلسطينية لتحقيق الأمن في العالم

الوكيل الاخباري - دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الإدارة الأميركية إلى المبادرة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كضرورة إستراتيجية لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.

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وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن تحقيق ذلك سيجبر دولة الاحتلال على التكيف مع هذا القرار، والانصياع له، بديلاً عن إضاعة المزيد من الوقت بالاكتفاء بتوجيه المناشدات والمطالبات للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي تستخف بالقانون الدولي وإرادة السلام الدولية وبالمطالبات الأمريكية نفسها.



وتابعت:" آن الأوان للمجتمع الدولي والإدارة الأميركية أن يتحلوا بالجرأة والشجاعة ويخرجوا في مواقفهم وسياستهم عن الأنماط التقليدية في التعامل مع القضية الفلسطينية والصراع في المنطقة."

