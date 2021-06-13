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الأحد، 13-06-2021 10:09 ص

الخليل: الاحتلال يفتش منازل ويستدعي عدة فلسطينيين لمراجعة مخابراته

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الوكيل الاخباري- فتشت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، منازل في الخليل، واستدعت عددا من المواطنين الفلسطينيين لمراجعة مخابراتها.
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وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير شمال شرق الخليل، وداهمت منزل المواطن جهاد محمد صقر جرادات وسلمته بلاغا لمراجعة مخابراتها، وفتشت منجرة تعود للمواطن محمد جرادات، كما داهمت منزل اكرم ابو عيهور من بلدة حلحول، وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وفي السياق ذاته، سلمت قوات الاحتلال كلا من عبد العزيز الحداد وناجي ابو خلف من مدينة الخليل، بلاغين لمراجعة مخابراتها.

المصدر: وفا

 




 

 


 

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