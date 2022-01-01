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السبت، 01-01-2022 04:39 م

الخليل وقفة دعم وإسناد مع الأسير المضرب عن الطعام أبو هواش

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الوكيل الإخباري-نظمت عائلة الأسير هشام أبو هواش، وهيئة شؤون الاسرى والمحررين، ونادي الأسير، اليوم السبت، وقفة دعم وإسناد له، حيث يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 138 يوما، ضد اعتقاله الإداري، ويعاني من وضع صحي حرج.

ورفع المشاركون في الوقفة وسط مدينة الخليل صور الأسير أبو هواش، والعلم الفلسطيني، ولافتات تطالب بالإفراج الفوري عنه، وتندد بالاعتقال الإداري، وتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياته.

وأكد عماد أبو هواش شقيق الأسير، خطورة وضع هشام، مشيرا إلى أنه دخل في غيبوبة متقطعة منذ الساعة الثالثة فجرا، ويتم إيقاظه لشرب الماء فقط.

وأوضح أن الأطباء الفلسطينيين شخصوا خطورة الحالة التي يمر بها، مبينا أن هشام أمضى أكثر من 8 سنوات في الاعتقال الإداري، وأنه قد يرتقي شهيدا في أية لحظة نتيجة استمرار الإضراب، محملا الاحتلال والمؤسسات الحقوقية الدولية المسؤولية عن حياته.

من جانبه، أكد مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين إبراهيم نجاجرة، أن وضع هشام الصحي في غاية الخطورة، وأن ما يجري بحقه جريمة مركبة ومنظمة تديرها جهات إسرائيلية حتى لا يكون هناك إضرابات فردية أو جماعية من قبل الأسرى، وهو نوع من الإرهاب يمارس عليهم، مطالبا بالإفراج الفوري عن الأسير أبو هواش.

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