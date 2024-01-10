الأربعاء 10-01-2024
الوكيل الاخباري
 

سرايا القدس تعلن قصف حشود عسكرية إسرائيلية بقذائف الهاون

توقف عمل تلفريك عجلون يومي الخميس والجمعة

كيف نفذ الحوثيون "الهجوم الأكبر" أمس في البحر الأحمر؟

هيئة شؤون الأسرى: 26 فلسطينيا اعتقل بالضفة الغربية خلال الساعات الماضية

قصف إسرائيلي يستهدف سيارة بحي الرمال في غزة

للتعامل مع المنخفض الجوي .. أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة

إياتا: الطلب على الشحن الجوي يرتفع للشهر الرابع على التوالي

الخيرية الهاشمية: انطلاق طائرة مساعدات جديدة لغزة - صور

من هو طبيب الفقراء الذي أحدث رحيله حزناً عارماً في الأردن ؟

اجتماع برلماني طارئ حول فلسطین ينطلق في إيران

عاجل

الخيرية الهاشمية: انطلاق طائرة مساعدات جديدة لغزة - صور

الأربعاء، 10-01-2024 11:01 ص

الدويري عن كمين القسام الجديد: ناجح وغير مسبوق

120244194631274924685


الوكيل الإخباري - وصف الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري الكمين الذي نفذته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضد قوات الاحتلال المتوغلة جنوب حي الزيتون بغزة بأنه ناجح وغير مسبوق وأخذ إطارا زمنيا طويلا.اضافة اعلان


وأوضح الدويري، خلال تحليله للجزيرة، أن الكمين الناجح يعتمد على الهدف وتوفر المعلومات ثم وضع الخطة الدقيقة، مشيرا إلى أن القسام تتعامل مع قوة إسرائيلية مدعمة ويمكن إمدادها بأي لحظة في حين يعمل مقاتلوها ضمن إطار زمني ضيق ولا يوجد احتمالية الخطأ.

وأشار إلى أن الفيديو الذي عرضته القسام لا يتجاوز 3 دقائق ولكن العملية أخذت وقتا طويلا، كاشفا عن أن منطقة جنوب حي الزيتون كانت على تماس مع الاحتلال منذ الأسبوع الأول للعملية البرية الإسرائيلية.

ولفت إلى أن كمين القسام تم تقسيمه إلى 3 مجموعات، مجموعة الواجب التي استهدفت القوة الإسرائيلية المتوغلة بقذائف مضادة ثم رشاشات نارية، ومجموعة الإسناد التي قدمت إسنادا ناريا مطلوبا للمجموعة الأولى.

ونوه إلى وجود مجموعة قطع النجدات التي تكفلت بمنع وصول أي تعزيزات للهدف، حيث اختارت نقطة ما لانتظار قوات الإنقاذ والنجدة واستهدفت آلية، قبل تفجير عبوة ناسفة من خلال نفق.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
سرايا

سرايا القدس تعلن قصف حشود عسكرية إسرائيلية بقذائف الهاون

1081938241_0_0_3072_1728_1920x0_80_0_0_e3a2cec11d0603642353bd011a7e62f9

وول ستريت جورنال: بلينكن أبلغ نتنياهو رفضه إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة

00

هيئة شؤون الأسرى: 26 فلسطينيا اعتقل بالضفة الغربية خلال الساعات الماضية

خ

قصف إسرائيلي يستهدف سيارة بحي الرمال في غزة

99999

الاحتلال يحطم محتويات عيادة طبية في بيت لحم

1704877324-1340887283

الاحتلال يعتقل شابا وفتاة ويهدم بركسا ويجرف أراضي في عناتا وسلوان

أخبار متعلقة
٧

رسالة هامة ومطولة من السنوار عن إنجازات المقاومة ضد قوات الاحتلال

12202316183859194441193

الدويري: "إسرائيل" مضطربة وجحر الديك صورة لما تواجهه قواتها بغزة

12202322205221200162063

القسام تُعلن إيقاع مزيد من الخسائر بصفوف الاحتلال

177414

الدويري: لهذه الأسباب يصعد جيش الاحتلال قصفه وعملياته في غزة

3

صحيفة إسرائيلية تدعي الحصول على مواد استخباراتية عن قائد "القسام"

قسام

القسام تعلن عن عمليات قتالية كبيرة في غزة اليوم