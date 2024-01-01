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الإثنين، 01-01-2024 05:09 م

الدويري: هذه هدية المقاومة للاحتلال بداية رأس السنة

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الخبير العسكري والاستراتيجي الأردني اللواء الدكتور فايز الدويري إن جيش الاحتلال أعلن عن سحب وتسريح خمسة ألوية قتالية من غزة لمجموعة من الأسباب، واستطاعت المقاومة إثبات صمودها من خلال الهدية التي أرسلتها في بداية رأس السنة على شكل رشقات صاروخية.

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وقال الدويري على صفحته الشخصية على "فيس بوك": "هل السبب الاقتصادي هو السبب الحقيقي كما أعلن!، هو أحد الأسباب الرئيسية لكن السبب الذي يعادله ويزيد عنه هو الوصول الى قناعة تامة بأن الجيش اصبح عاجزاً عن تحقيق الاهداف العسكرية المعلنة ولو في الحد الادنى".

 

وختم يقول: "" لقد نجح جيش الاحتلال في تدمير مظاهر ومقومات الحياة في غزة لكنّ المقاومة لا تزال صامدة وقادرة على الاستمرار في القتال والاثبات هدية رأس السنة وفي الدقيقة الاولى من العام الجديد".

 

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